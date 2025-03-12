Как заявил депутат Михаил Шеремет, Россия не хочет продолжения конфликта, но и не позволит себя обмануть. Парламентарий напомнил, что за несколько часов до начала переговоров с США Киев совершил массированную атаку беспилотниками по рсосийской территории.

Шеремет отметил, что это выглядит как попытка запугивания и шантажа со стороны Киева, которую Москва не может оставить безнаказанной.

Ранее Киев заявил о готовности к переговорам, если РФ согласится на прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

