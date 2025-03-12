В Госдуме заявили, что Россия не позволит обмануть себя по ситуации в Украине
В Госдуме прокомментировали готовность Украины к прекращению огня, сообщает ТАСС.
Как заявил депутат Михаил Шеремет, Россия не хочет продолжения конфликта, но и не позволит себя обмануть. Парламентарий напомнил, что за несколько часов до начала переговоров с США Киев совершил массированную атаку беспилотниками по рсосийской территории.
Шеремет отметил, что это выглядит как попытка запугивания и шантажа со стороны Киева, которую Москва не может оставить безнаказанной.
Ранее Киев заявил о готовности к переговорам, если РФ согласится на прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп не настаивал на демилитаризации Украины
- В Госдуме заявили, что Россия не позволит обмануть себя по ситуации в Украине
- В Еврокомиссии призвали готовиться к войне с Россией
- Украина заявила, что США уже возобновили помощь Киеву
- Трамп: Киев готов на полное прекращение огня
- В Брянской области отражают атаку беспилотников
- Киев заявил о готовности к переговорам, если Москва согласится на прекращение огня
- Трамп допустил продолжение конфликта на Украине
- Состояние пострадавшей в атаке БПЛА в Домодедово стабилизировалось
- Трамп планирует поговорить с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru