Киев заявил о готовности к переговорам, если Москва согласится на прекращение огня
Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что если Москва согласится на прекращение огня на 30 дней, то Киев сразу начнет подготовку и проведение переговоров о следующем этапе урегулирования, сообщает телеканал «Общественное».
Говоря о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, он указал, что ее формат не располагал к обсуждению «очень конкретных деталей».
Ермак отметил, что режим прекращения огня может может быть продлен по взаимному согласию сторон, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru