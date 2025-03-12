Киев заявил о готовности к переговорам, если Москва согласится на прекращение огня

Говоря о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, он указал, что ее формат не располагал к обсуждению «очень конкретных деталей».

Ермак отметил, что режим прекращения огня может может быть продлен по взаимному согласию сторон, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

