Трамп: Киев готов на полное прекращение огня

«Мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо», — заявил американский лидер.

Киев заявил о готовности к переговорам, если Москва согласится на прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

