Трамп: Киев готов на полное прекращение огня

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина готова на полное прекращение огня, сообщает РИА Новости.

Трамп допустил продолжение конфликта на Украине

«Мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо», — заявил американский лидер.

Киев заявил о готовности к переговорам, если Москва согласится на прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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