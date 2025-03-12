Трамп: Киев готов на полное прекращение огня
12 марта 202501:01
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина готова на полное прекращение огня, сообщает РИА Новости.
«Мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо», — заявил американский лидер.
Киев заявил о готовности к переговорам, если Москва согласится на прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru