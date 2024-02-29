В Госдуме заявили, что отправку французских войск расценят как оккупацию Украины

«Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта», — заявил парламентарий.

Он считает, что идея французского лидера Эммануэля Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима» и не спасет «утопающего и готового хвататься за любую соломину Зеленского».

Ранее на конференции по поддержке Киева в Елисейском дворце, в том числе поднималась тема отправки сухопутных войск стран коллективного Запада на Украину. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отвергать подобное решение пока нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

