В Госдуме заявили, что отправку французских войск расценят как оккупацию Украины
Отправка войск Франции на Украину будет расценена как ее оккупация, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы РФ от крымского региона Михаила Шеремета.
«Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта», — заявил парламентарий.
Он считает, что идея французского лидера Эммануэля Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима» и не спасет «утопающего и готового хвататься за любую соломину Зеленского».
Ранее на конференции по поддержке Киева в Елисейском дворце, в том числе поднималась тема отправки сухопутных войск стран коллективного Запада на Украину. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отвергать подобное решение пока нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru