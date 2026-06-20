Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за пение без хиджаба
Иранская певица Парасту Ахмади приговорена к 74 ударам плетью — наказание связано с онлайн‑трансляцией, во время которой артистка выступала без хиджаба, передает издание The Guardian.
Аналогичное наказание назначено восьми её коллегам: музыкантам и участникам съёмочной группы. Помимо телесного наказания, всем фигурантам дела на два года запретили заниматься творческой деятельностью и покидать территорию Ирана. Суд счёл их виновными в оскорблении общественной нравственности — якобы они создавали и публиковали «вульгарный и аморальный контент».
Поводом для разбирательства стал стрим, размещённый на YouTube‑канале Ахмади в декабре 2024 года. В ходе трансляции певица, в частности, исполнила патриотическую композицию «Az Khoone Javanane Vatan» («Из крови юношей родины»). Видео стремительно набрало популярность и собрало миллионы просмотров.
Бахар Гандехари, представитель американского Центра по правам человека в Иране, заявила, что подобный приговор — ещё одно свидетельство неизменности ситуации с правами человека в стране. По её мнению, это контрастирует с усилиями иранских властей в военное время представить свой имидж в более выгодном свете.
Иранский юрист по правам человека Мойн Хазаэли полагает, что вынесенный приговор лишён правовой основы. Она подчёркивает, что в уголовном законодательстве Ирана нет прямого запрета на пение, исполнение или распространение музыкальных произведений женщинами. Кроме того, по словам Хазаэли, многие правозащитные организации расценивают порку как форму пытки и жестокого, бесчеловечного обращения.
Ранее власти афганской провинции Герат ввели дополнительные ограничения на внешний вид женщин, запретив обтягивающую одежду как несоответствующую нормам шариата, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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