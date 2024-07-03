Орбан заявил, что начал мирную миссию по Украине с визитов в ФРГ и Францию
3 июля 202400:01
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил изданию Die Weltwoche, что начал свою «мирную миссию» по Украине с визитов в ФРГ, Францию и Италию.
«Все зависит от больших лидеров Европейского Союза», — заявил глава правительства.
Орбан находится с первым за 12 лет визитом в Киеве. Он обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.
Венгрия хотела бы способствовать урегулированию конфликта на Украине, указал ранее Орбан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru