Орбан объяснил, зачем приехал в Киев
Венгрия хотела бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом в своих соцсетях заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
Он указал, что именно этим объясняется его визит в Киев, а также напомнил, что с 1 июля Венгрия стала председателем Совета Евросоюза.
«Цель венгерского председательства заключается в содействии решению задач, стоящих перед Европейским союзом. Поэтому моя первая поездка привела меня в Киев», - написал Орбан.
Ранее пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши добавил, что главная тема встречи Орбана с украинским президентом Владимиром Зеленским - «возможность достижения мира на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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