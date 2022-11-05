В Госдуме вспомнили об Аляске после предложения WSJ Вашингтону забрать у России остров Врунгеля
Депутат Государственной думы России Федот Тумусов прокомментировал публикацию издания The Wall Street Journal, в которой Соединенным Штатам предлагается забрать у России остров Врангеля.
«Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более в Конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать. Это будет государственное преступление. Об этом и речи быть не может», — сказал Тумусов Газете.ru.
Депутат считает справедливым, если США вернут России Аляску.
«А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», — подчеркнул политик.
Ранее журналисты газеты The Wall Street Journal опубликовали материал, в котором предложили США установить контроль над островом Врангеля, находящимся под юрисдикцией России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 617 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 819 / сут.
- В Госдуме вспомнили об Аляске после предложения WSJ Вашингтону забрать у России остров Врунгеля
- Иммерсивный музей на Красный площади за первые два часа работы посетили более 20 тыс человек
- СМИ: Австралийский снайпер ликвидирован в Донбассе
- В Китае посмеялись над угрозой Зеленского не приехать на G20 из-за Путина
- В США захотели отобрать у России остров Врангеля
- Устроивший пожар в клубе-кафе «Полигон» в Костроме признал вину
- В МЧС опровергли данные СМИ о 15 погибших при пожаре в костромском клубе
- По всей строгости закона. Все виновные в гибели людей в клубе «Полигон» должны быть наказаны
- Генсек НАТО оценил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине
- Американский экономист указал на ошибку Запада в отношениях с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru