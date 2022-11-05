В Госдуме вспомнили об Аляске после предложения WSJ Вашингтону забрать у России остров Врунгеля

«Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более в Конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать. Это будет государственное преступление. Об этом и речи быть не может», — сказал Тумусов Газете.ru.

Депутат считает справедливым, если США вернут России Аляску.

«А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», — подчеркнул политик.

Ранее журналисты газеты The Wall Street Journal опубликовали материал, в котором предложили США установить контроль над островом Врангеля, находящимся под юрисдикцией России.

