Мэрия: В Москве планируется внедрение беспилотных технологий в метро и электробусах

Власти Москвы планируют внедрить беспилотные технологии в метро и электробусах, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В московском транспорте появятся ИИ-сервисы

По его словам, в настоящее время тестируется беспилотный трамвай, который уже ездит в автоматическом режиме внутри депо — на мойку и на ремонт.

Ранее глава города Сергей Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Общественный ТранспортМосква

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