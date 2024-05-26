Мэрия: В Москве планируется внедрение беспилотных технологий в метро и электробусах
26 мая 202407:38
Власти Москвы планируют внедрить беспилотные технологии в метро и электробусах, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, в настоящее время тестируется беспилотный трамвай, который уже ездит в автоматическом режиме внутри депо — на мойку и на ремонт.
Ранее глава города Сергей Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru