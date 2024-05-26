Над Курской и Орловской областями сбили 10 беспилотников

По его словам, летательные аппараты были самолетного типа. Он призвал при обнаружении обломков БПЛА не трогать и не приближайтесь к ним.

Кроме того, силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Орловской областью. Как сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Клычков, по предварительной информации, жертв и разрушений нет.

На месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Ранее силы ПВО сбили 15 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

