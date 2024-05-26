Над Курской и Орловской областями сбили 10 беспилотников
Силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины в Рыльском и Курчатовском районах Курской области, сообщил в Telegram врио губернатора Алексей Смирнов.
По его словам, летательные аппараты были самолетного типа. Он призвал при обнаружении обломков БПЛА не трогать и не приближайтесь к ним.
Кроме того, силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Орловской областью. Как сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Клычков, по предварительной информации, жертв и разрушений нет.
На месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.
Ранее силы ПВО сбили 15 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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