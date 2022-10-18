Американские истребители сопроводили российские Ту-95 около Аляски

Американские истребители F-16 поднимались в небо для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

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Отмечается, что российские воздушные судна оставались в международном воздушном пространстве в ходе полета.

В Минобороны РФ сообщили, что ракетоносцы выполняли плановый полет над нейтральными водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей.

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:АляскаСША
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