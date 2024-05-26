На всей территории Украины действует воздушная тревога

В Киевской области Украины произошел взрыв, сообщает издание «Общественное».

Воздушную тревогу объявили в Киеве

Кроме того, на всей территории страны объявлена тревога о нападении с воздуха.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее воздушная тревога в Харьковской области звучала рекордные 14 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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