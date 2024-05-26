На всей территории Украины действует воздушная тревога
26 мая 202406:30
В Киевской области Украины произошел взрыв, сообщает издание «Общественное».
Кроме того, на всей территории страны объявлена тревога о нападении с воздуха.
Другие подробности не сообщаются.
Ранее воздушная тревога в Харьковской области звучала рекордные 14 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru