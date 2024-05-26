Следующий выход космонавтов с МКС запланировали в конце 2024 года

Следующий выход российских космонавтов в открытый космос с Международной космической станции состоится в конце 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора по космическим пилотируемым программам Сергея Крикалева.

«Роскосмос»: Орбиту МКС подняли на километр

Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 25 апреля.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что Россия может продлить эксплуатацию МКС после 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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