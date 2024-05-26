Члены G7 намерены продолжать вводить антироссийские санкции

В нем говорится, что преследуется цель сократить источники доходов РФ. Будут вводиться финансовые и экономические ограничительные меры. Также министры стран, входящих в объединение, заявили о планах бороться с «попытками обхода санкций». Кроме того, на встрече был достигнут «прогресс» в обсуждении плана по конфискации прибыли с замороженных российских активов для ее передачи Украине.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страны Группы семи обсуждают соглашение по использованию замороженных активов России для восстановления Украины без накладок, при этом ряд вопросов необходимо прояснить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

