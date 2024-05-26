Трамп: Главная угроза США исходит от фашистов изнутри
Основная угроза США исходит не из-за рубежа, а от «коммунистов и фашистов», посягающих на права американских граждан изнутри, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает РИА «Новости».
Бывший президент выразил уверенность в том, что задача американских Вооруженных сил должна состоять не в «бесконечном свержении правительств в других странах и ведении бессмысленных войн», а в защите Соединенных Штатов от посягательств изнутри.
До этого Трамп на митинге в Бронксе пообещал сделать Нью-Йорк «вновь великим», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru