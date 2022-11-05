В США захотели отобрать у России остров Врангеля

Авторы публикации полагают, что По словам авторов издания, крошечный остров в Северном Ледовитом океане должен принадлежать Соединенным Штатам.

«Россия удерживает территорию США с 1924 года», — пишет WSJ.

Также, сообщает издание, на острове обустроена российская военная база, представляющая, по мнению журналистов, угрозу для Соединенных штатов, добавили в издании.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что перспектив выправления отношений России и США не просматривается, однако Вашингтон должен понимать, что «удалить» или «отменить» РФ не удастся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

