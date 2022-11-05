В США захотели отобрать у России остров Врангеля
США требуется установить контроль над островом Врангеля, находящимся под юрисдикцией России, пишут журналисты газеты The Wall Street Journal.
Авторы публикации полагают, что По словам авторов издания, крошечный остров в Северном Ледовитом океане должен принадлежать Соединенным Штатам.
«Россия удерживает территорию США с 1924 года», — пишет WSJ.
Также, сообщает издание, на острове обустроена российская военная база, представляющая, по мнению журналистов, угрозу для Соединенных штатов, добавили в издании.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что перспектив выправления отношений России и США не просматривается, однако Вашингтон должен понимать, что «удалить» или «отменить» РФ не удастся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 617 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 819 / сут.
- В США захотели отобрать у России остров Врангеля
- Устроивший пожар в клубе-кафе «Полигон» в Костроме признал вину
- В МЧС опровергли данные СМИ о 15 погибших при пожаре в костромском клубе
- По всей строгости закона. Все виновные в гибели людей в клубе «Полигон» должны быть наказаны
- Генсек НАТО оценил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине
- Американский экономист указал на ошибку Запада в отношениях с Россией
- Стремоусов рассказал о работе реактивной артиллерии на Херсонском направлении
- В Иране подтвердили поставки дронов в Россию до начала конфликта на Украине
- Умер бывший первый заместитель мэра Москвы Петр Аксенов
- Сомнительное заведение. Из-за пожара в кафе Костромы произошла массовая гибель людей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru