В США захотели отобрать у России остров Врангеля

США требуется установить контроль над островом Врангеля, находящимся под юрисдикцией России, пишут журналисты газеты The Wall Street Journal.

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Авторы публикации полагают, что По словам авторов издания, крошечный остров в Северном Ледовитом океане должен принадлежать Соединенным Штатам.

«Россия удерживает территорию США с 1924 года», — пишет WSJ.

Также, сообщает издание, на острове обустроена российская военная база, представляющая, по мнению журналистов, угрозу для Соединенных штатов, добавили в издании.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что перспектив выправления отношений России и США не просматривается, однако Вашингтон должен понимать, что «удалить» или «отменить» РФ не удастся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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