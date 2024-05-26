Трамп пообещал остановить конфликт вокруг Украине сразу после победы на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, пообещал, что в случае победы на выборах добьется прекращения конфликта вокруг Украины и тем самым остановит приближение «третьей мировой войны».
По его словам, после этого американские власти перестанут тратить «сотни миллионов долларов на чужие конфликты» и сберегут «тысячи и тысячи жизней».
Бывший американский лидер также пообещал «остановить поход» Джо Байдена к третьей мировой войне, которая в случае развязывания, будет беспрецедентной по своему масштабу и характеру.
Ранее экс-разведчик Риттер заявил, что Трамп не сможет договориться с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru