Трамп пообещал остановить конфликт вокруг Украине сразу после победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, пообещал, что в случае победы на выборах добьется прекращения конфликта вокруг Украины и тем самым остановит приближение «третьей мировой войны».

Трамп объяснил начало конфликта на Украине «глупыми людьми» у власти в США

По его словам, после этого американские власти перестанут тратить «сотни миллионов долларов на чужие конфликты» и сберегут «тысячи и тысячи жизней».

Бывший американский лидер также пообещал «остановить поход» Джо Байдена к третьей мировой войне, которая в случае развязывания, будет беспрецедентной по своему масштабу и характеру.

Ранее экс-разведчик Риттер заявил, что Трамп не сможет договориться с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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