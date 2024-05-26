Трамп пообещал остановить конфликт вокруг Украине сразу после победы на выборах

По его словам, после этого американские власти перестанут тратить «сотни миллионов долларов на чужие конфликты» и сберегут «тысячи и тысячи жизней».

Бывший американский лидер также пообещал «остановить поход» Джо Байдена к третьей мировой войне, которая в случае развязывания, будет беспрецедентной по своему масштабу и характеру.

Ранее экс-разведчик Риттер заявил, что Трамп не сможет договориться с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

