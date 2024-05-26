В Серпухове подростки избили мужчину за сделанное им замечание
В Серпухове трое подростков избили мужчину, сообщают «Известия».
Им не понравилось, что он сделал замечание. Инцидент произошел в сквере, на улице Красный Текстильщик около дома 21. Местный житель шел с женой, когда несовершеннолетние набросились на него. По предварительным данным, подростки были пьяны.
У пострадавшего диагностирован перелом носа, множественные ушибы головы и тела, растяжение связок. Мужчина написал на нападавших заявление в полицию.
Другие детали инцидента выясняются.
Ранее в Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя тише, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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