В Серпухове подростки избили мужчину за сделанное им замечание

Им не понравилось, что он сделал замечание. Инцидент произошел в сквере, на улице Красный Текстильщик около дома 21. Местный житель шел с женой, когда несовершеннолетние набросились на него. По предварительным данным, подростки были пьяны.

У пострадавшего диагностирован перелом носа, множественные ушибы головы и тела, растяжение связок. Мужчина написал на нападавших заявление в полицию.

Другие детали инцидента выясняются.

Ранее в Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя тише, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

