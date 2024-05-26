Лебедев: В Днепропетровской области ВС РФ ударили по складу ВСУ с ATACMS

ВС России в Днепропетровской области нанесли удар по складу ВСУ, в котором, предположительно, находились американские ракеты ATACMS. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, ночью 26 мая в Павлограде ударам подверглись военные объекты войсковой части 3024 Нацгвардии Украины.

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Лебедев также рассказал, что после второго прилета в сторону военной части направились медики, которых, однако, не сразу пустили, и им пришлось ждать на блокпосту примерно 15-20 минут. В это время началась эвакуация вертолетами.

Ранее RT со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщил, что российские военные штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой.

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ФОТО: РИА Новости
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