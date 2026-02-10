Токаев: Казахстан прощается с суперпрезидентской формой правления
Казахстан отказывается от суперпрезидентской формы правления и переходит к президентской республике. Об этом заявил лидер страны Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.
«Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой... и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом», - отметил глава государства.
По его словам, предлагаемые изменения продолжают этот процесс и вместе с политическими преобразованиями в последние годы, в том числе конституционной реформой 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ страны, пишет RT.
Токаев указал, что проект новой конституции Казахстана закрепляет логику развития политической системы страны по концепции «сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство». Изменения позволят перераспределить властные полномочия, усилить баланс сдержек и противовесов, увеличить эффективность и устойчивость политических институтов.
Ранее президент Казахстана заявил, что Россия является для его страны «Богом данным соседом».
