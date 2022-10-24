В Госдуме уверены в сокращении поддержки Украины после выборов в Великобритании и США

Накануне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от борьбы за возвращение на пост главы кабинета министров страны. Он отметил, что ему не удалось достичь соглашения с экс-главой Минфина Риши Сунаком и младшим министром по торговым отношениям Великобритании Пенни Мордонт. В связи с этим, пояснил Джонсон, лучшим решением является поддержка в адрес победителя. Алексей Чепа уверен, что соперники Джонсона Мордонт и Сунак на посту премьер-министра не изменят отношений с Россией в лучшую сторону.

«Не думаю, что сегодня два претендента – Мордонт или Сунак – могут изменить в лучшую сторону отношения с Россией. Бывший министр финансов имел свое видение о развитии внутренней экономической политики, но относительно внешней политики его заявления не внушают нам особой надежды. Однако выборы премьера Великобритании и выборы в Конгресс США окажут влияние на ход событий на Украине. Учитывая внутреннюю борьбу в США и внутри англосакского мира, можно предполагать, что все экономические проблемы, которые существуют в мире, нужно будет на кого-то списать. Здесь республиканцы будут делать все, чтобы «опустить» демократов. Не все однозначно и внутри республиканской партии. Однако здесь, скорее всего, следует ожидать каких-то изменений в политике поддержки Украины как оружием, так и финансами», - сказал Чепа.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным, а потом объявят ему импичмент.

