В Госдуме уверены в сокращении поддержки Украины после выборов в Великобритании и США
Экономические проблемы внутри «англосакского мира» могут списать на партию Джо Байдена, отметил в эфире НСН депутат Алексей Чепа.
Выборы премьер-министра Великобритании и в Конгресс США окажут влияние на ход боевых действий на Украине, поддержка Киева вооружением и финансами может значительно сократиться, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.
Накануне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от борьбы за возвращение на пост главы кабинета министров страны. Он отметил, что ему не удалось достичь соглашения с экс-главой Минфина Риши Сунаком и младшим министром по торговым отношениям Великобритании Пенни Мордонт. В связи с этим, пояснил Джонсон, лучшим решением является поддержка в адрес победителя. Алексей Чепа уверен, что соперники Джонсона Мордонт и Сунак на посту премьер-министра не изменят отношений с Россией в лучшую сторону.
«Не думаю, что сегодня два претендента – Мордонт или Сунак – могут изменить в лучшую сторону отношения с Россией. Бывший министр финансов имел свое видение о развитии внутренней экономической политики, но относительно внешней политики его заявления не внушают нам особой надежды. Однако выборы премьера Великобритании и выборы в Конгресс США окажут влияние на ход событий на Украине. Учитывая внутреннюю борьбу в США и внутри англосакского мира, можно предполагать, что все экономические проблемы, которые существуют в мире, нужно будет на кого-то списать. Здесь республиканцы будут делать все, чтобы «опустить» демократов. Не все однозначно и внутри республиканской партии. Однако здесь, скорее всего, следует ожидать каких-то изменений в политике поддержки Украины как оружием, так и финансами», - сказал Чепа.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным, а потом объявят ему импичмент.
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