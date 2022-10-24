СМИ: Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера Британии

По данным телеканала, Джонсон «вышел из гонки консерваторов за лидерство». Отмечается, что политик пришел к выводу, что «это просто неподходящее время», чтобы претендовать на пост премьера. При этом Джонсону удалось набрать более 100 голосов, необходимых для выдвижения, пишет Газета.ру.

Ранее стало известно, что британский премьер-министр Лиз Трасс уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и главы правительства. Политик занимала свой пост меньше двух месяцев, пишет «Свободная пресса». Главными претендентами на должность премьера называли Джонсона, экс-главу Минфина Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт.

