СМИ: Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства и лидера Консервативной партии. Об этом сообщает Sky News.

Более половины британцев не хотят видят Джонсона на посту премьера

По данным телеканала, Джонсон «вышел из гонки консерваторов за лидерство». Отмечается, что политик пришел к выводу, что «это просто неподходящее время», чтобы претендовать на пост премьера. При этом Джонсону удалось набрать более 100 голосов, необходимых для выдвижения, пишет Газета.ру.

Ранее стало известно, что британский премьер-министр Лиз Трасс уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и главы правительства. Политик занимала свой пост меньше двух месяцев, пишет «Свободная пресса». Главными претендентами на должность премьера называли Джонсона, экс-главу Минфина Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрВеликобританияБорис Джонсон
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