В Госдуме решили поколебать уверенность генсека НАТО в росте оборонных бюджетов
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН назвал причины, по которым лидеры стран Запада могут не поддержать рост военных расходов НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уверен в новых договоренностях лидеров стран-участниц об увеличении расходов на оборону и финансирование НАТО для укрепления коллективной безопасности. Об этом он заявил накануне сегодняшнего саммита НАТО, который проходит в Брюсселе.
«Союзники сегодня определят масштабную повестку для НАТО, мы будем делать больше для укрепления коллективной обороны, устойчивости, развития технологий и активизации работы с партнерами, такими как Евросоюз. Для этого нам нужно обеспечить ресурсы. Нужно увеличивать национальные военные бюджеты. Уверен, что лидеры договорятся об увеличении совместных инвестиций НАТО, которые помогут обеспечить ресурсами нашу масштабную программу. Это касается военного, гражданского бюджетов, а также совместных инвестиций» - цитирует его РИА Новости.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН подчеркнул неслучайный характер заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сделал его перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Кроме того, речь идет о лоббировании интересов оборонного комплекса и увеличении военного бюджета НАТО. Вместе с тем, это вызовет дополнительные противоречия в отношении военных бюджетов стран блока НАТО, которые уже сейчас существуют. Думаю, они обострятся еще, и к единому мнению по этому вопросу не придут. Думаю, руководство многих стран уже осознает, что наращивание военного бюджета не приводит к конструктивизму и не обеспечит безопасность, пока не будут выстроены нормальные деловые отношения с Россией прежде всего», - заявил парламентарий.
Напомним, президент США Джо Байден перед встречей с коллегой из России Владимиром Путины 16 июня в Брюсселе решил заручиться поддержкой союзников и принял участие в саммите G7. Встреча Большой семерки проходила с 11 по 13 июня в Великобритании. По результатам саммита страны высказали заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, но призвали РФ «прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия».
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