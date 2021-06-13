Bloomberg: G7 призвал Россию прекратить вмешательство в систему демократии других стран

«Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия. В частности, она должна прекратить вмешательство в демократические системы других стран», - говорится в документе.

Еще одним условием для РФ называют необходимость «соблюдать свои международные обязательства и обязанности в сфере прав человека».

Одновременно страны G7 заявили о заинтересованности в предсказуемых отношениях с Россией.

«Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе», - цитирует Bloomberg документ.

Напомним, саммит G7 проходил в Великобритании с 11 по 13 июня в том числе с участием президента США Джо Байден, который в этом качестве впервые отправился в Европу после выборов.

