Bloomberg: G7 призвал Россию прекратить вмешательство в систему демократии других стран
В итоговом коммюнике саммита страны-участницы G7 призвали Россию не вмешиваться в демократические системы других стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.
Уточняется, что коммюнике до публикации на сайте саммита оказалось в распоряжении журналистов.
«Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия. В частности, она должна прекратить вмешательство в демократические системы других стран», - говорится в документе.
Еще одним условием для РФ называют необходимость «соблюдать свои международные обязательства и обязанности в сфере прав человека».
Одновременно страны G7 заявили о заинтересованности в предсказуемых отношениях с Россией.
«Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе», - цитирует Bloomberg документ.
Напомним, саммит G7 проходил в Великобритании с 11 по 13 июня в том числе с участием президента США Джо Байден, который в этом качестве впервые отправился в Европу после выборов.
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