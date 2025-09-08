Посла Аргентины пригласили в МИД РФ из-за обвинений в прослушке

Отмечается, что в российское дипведомство был вызван посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра, которому указали на «безосновательные и голословные» антироссийские высказывания Буллрич.

«Упомянутые заявления... не способствуют поддержанию конструктивных дружественных отношений... В Москве сожалеют, что в Буэнос-Айресе не проявляют готовности двигаться по пути их поступательного развития», - говорится в заявлении.

В МИД РФ добавили, что российская сторона рассчитывает на получение «исчерпывающих официальных разъяснений» по поводу высказываний Буллрич.

Ранее посол России был вызван в МИД Италии из-за внесения президента страны Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений, сообщает RT.

