Посла Аргентины пригласили в МИД РФ из-за обвинений в прослушке

Россия решительно отвергает слова министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич о якобы причастности Москвы к прослушиванию телефонов в президентском дворце республики. Об этом заявили в МИД РФ.

В МИД РФ вызвали временного поверенного Италии

Отмечается, что в российское дипведомство был вызван посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра, которому указали на «безосновательные и голословные» антироссийские высказывания Буллрич.

«Упомянутые заявления... не способствуют поддержанию конструктивных дружественных отношений... В Москве сожалеют, что в Буэнос-Айресе не проявляют готовности двигаться по пути их поступательного развития», - говорится в заявлении.

В МИД РФ добавили, что российская сторона рассчитывает на получение «исчерпывающих официальных разъяснений» по поводу высказываний Буллрич.

Ранее посол России был вызван в МИД Италии из-за внесения президента страны Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений, сообщает RT.

