СМИ: Представитель Абрамовича опроверг уголовное дело в отношении бизнесмена
Против Романа Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений. Об этом ТАСС рассказал представитель российского бизнесмена.
По его словам, информация газеты The Guardian о якобы следствии, запущенном властями острова Джерси в Великобритании против Абрамовича, является фейком.
«Более того, суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси не находится на рассмотрении ни одно уголовное производство в отношении предпринимателя», - указал собеседник агентства.
Ранее The Guardian сообщила о том, что власти острова Джерси якобы открыли против Абрамовича уголовное дело в связи с обвинениями в коррупции и отмывании денег, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памятник Маслякову установили на Новодевичьем кладбище
- Тренд на хреновуху: Россияне перешли на настойки ради новых ощущений
- Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье
- Книги, счастье, ВВП: Какую поддержку ждут книгоиздатели от «Карты Достоевского»
- Россиянам рассказали об опасности затяжного насморка у ребенка
- СМИ: Представитель Абрамовича опроверг уголовное дело в отношении бизнесмена
- Педагоги призвали депутатов не учить их задавать «домашку»
- Полковник Ходаренок рассказал, как Россия ударит по силам НАТО на Украине
- Прагматизм против санкций: Трамп не пойдет на поводу у Евросоюза
- Кредит без процентов: Цифровой рубль угрожает банкам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru