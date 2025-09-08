СМИ: Представитель Абрамовича опроверг уголовное дело в отношении бизнесмена

По его словам, информация газеты The Guardian о якобы следствии, запущенном властями острова Джерси в Великобритании против Абрамовича, является фейком.

«Более того, суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси не находится на рассмотрении ни одно уголовное производство в отношении предпринимателя», - указал собеседник агентства.

Ранее The Guardian сообщила о том, что власти острова Джерси якобы открыли против Абрамовича уголовное дело в связи с обвинениями в коррупции и отмывании денег, сообщает RT.

