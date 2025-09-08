Объявлен отозыв почти 23 тысяч автомобилей Lada Niva
В России объявили отзыв 14 024 автомобилей Lada Niva Travel. Как сообщает Росстандарт, это легковушки, которые были реализованы в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года.
Уточняется, что АвтоВАЗ отозвал машины из-за отсутствия у них блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).
По аналогичной причине отзываются ещё 8 912 внедорожников Lada Niva Legend. В данном случае у автомобилей, проданных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года, отсутствует ещё и блок управления системой подушек безопасности (СНПБ).
В Росстандарте указали, что о необходимости ремонта владельцам сообщат уполномоченные представители АвтоВАЗа. В рамках отзывной кампании на указанные автомобили бесплатно установят недостающие системы.
Ранее американская компания отозвала в США 380 тысяч электрокаров из-за неисправности усилителя рулевого управления, сообщает RT.
