Объявлен отозыв почти 23 тысяч автомобилей Lada Niva

Уточняется, что АвтоВАЗ отозвал машины из-за отсутствия у них блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

По аналогичной причине отзываются ещё 8 912 внедорожников Lada Niva Legend. В данном случае у автомобилей, проданных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года, отсутствует ещё и блок управления системой подушек безопасности (СНПБ).

В Росстандарте указали, что о необходимости ремонта владельцам сообщат уполномоченные представители АвтоВАЗа. В рамках отзывной кампании на указанные автомобили бесплатно установят недостающие системы.

Ранее американская компания отозвала в США 380 тысяч электрокаров из-за неисправности усилителя рулевого управления, сообщает RT.

