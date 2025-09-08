Мишустин: Дальневосточную ипотеку расширят на вторичный рынок жилья

Ипотечная программа, действующая для дальневосточников и в Арктике, будет усовершенствована. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами он указал, что данную программу распространят на вторичный рынок жилья, воспользоваться ей можно будет «в тех городах этих регионов, где пока не возводятся многоквартирные дома».

«Кредит по ставке 2% должен стать доступен многодетным семьям независимо от возраста родителей, а также всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений», - подчеркнул глава кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать на Дальнем Востоке все условия для того, чтобы граждане хотели бы там жить, сообщает RT.

Фото: duma.gov.ru
