В Госдуме раскрыли условия применения ракеты «Орешник» по Украине

Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» будет зависеть исключительно от военной целесообразности и логики развития ситуации на поле боя. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, такое решение не носит политического или спонтанного характера. Депутат не исключил наличия у России еще более мощного и эффективного оружия.