В Госдуме раскрыли условия применения ракеты «Орешник» по Украине

Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» будет зависеть исключительно от военной целесообразности и логики развития ситуации на поле боя. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, такое решение не носит политического или спонтанного характера. Депутат не исключил наличия у России еще более мощного и эффективного оружия.

Путин: Ни одного боевого применения «Орешника» по Украине не было

Он отметил, что «Орешник» уже использовался в ходе специальной военной операции в «воспитательных целях», а его удар в боевом режиме создаст для ВСУ серьезные трудности.

«Как говорится, за что боролся, на то и напоролся», – отметил Колесник.

Между тем военный эксперт оценил эффективность недавних ударов «Искандера» и «Циркона» по Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссийская АрмияБаллистическая Ракета

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