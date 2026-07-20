В Госдуме раскрыли условия применения ракеты «Орешник» по Украине
Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» будет зависеть исключительно от военной целесообразности и логики развития ситуации на поле боя. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.
По его словам, такое решение не носит политического или спонтанного характера. Депутат не исключил наличия у России еще более мощного и эффективного оружия.
Он отметил, что «Орешник» уже использовался в ходе специальной военной операции в «воспитательных целях», а его удар в боевом режиме создаст для ВСУ серьезные трудности.
«Как говорится, за что боролся, на то и напоролся», – отметил Колесник.
Между тем военный эксперт оценил эффективность недавних ударов «Искандера» и «Циркона» по Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Известный фитнес-блогер Вадим «До4а» Иванов умер в 37 лет
- В Госдуме раскрыли условия применения ракеты «Орешник» по Украине
- На выборы в ГД «Единая Россия» собрала максимально возможную сумму
- СМИ: Аделия Петросян ушла от Этери Тутберидзе ради учебы в ГИТИС
- Лучше не на работе: Сябитова дала совет молодежи, как и где искать себе пару
- В Госдуме оценила идею о зарплате для неработающих родителей
- Захарова уличила главу МИД Италии во лжи о высылке дипломатов
- Россиянам сообщили, кому и как пересчитают пенсии в августе
- Сальдо: В Херсоне объявили обязательную эвакуацию жителей
- Сам себе СДВГ: Врач объяснил, как правильно провериться на психические отклонения