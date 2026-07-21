Посол рассказал о переговорах Индонезии и России о строительстве космодрома
Индонезия заинтересована в строительстве космодрома и ведет соответствующие переговоры с Россией. Об этом рассказал российский посол в Индонезии Сергей Толченов в беседе с ТАСС.
Дипломат напомнил, что индонезийские власти приняли решение о возведении космодрома, или «инфраструктуры для запуска ракет с полезной нагрузкой». На основе этого ведутся переговоры с российской госкорпорацией «Роскосмос».
«Могут быть и имеются другие поставщики таких космических технологий, наши конкуренты, но опять же мы "в обойме" тех, кто интересен индонезийцам», - отметил Толченов.
Ранее глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что Россия рассматривает возможность отмены виз с Индонезией, пишет 360.ru.
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