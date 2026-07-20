Кнутов обратил внимание на экономическую эффективность таких ударов. Для попытки перехвата одной российской ракеты противнику требуется до пяти ракет комплекса Patriot, стоимость которых превышает $20 млн. Даже в случае успешного перехвата задача «Искандера» считается выполненной, поскольку наносится серьезный финансовый и физический удар по запасам противоракетной обороны киевского режима.

Еще одним типом вооружения, примененным в ходе массированной атаки, стали гиперзвуковые ракеты «Циркон». Их скорость превышает 10 Махов, что позволяет поражать цели на большой глубине и наносить масштабные разрушения. По оценке военного эксперта, выбранные средства поражения полностью справились с поставленной задачей по уничтожению объектов ВПК в украинской столице.

Накануне в Минобороны России сообщили, что в Киеве ВС РФ поразили предприятия по производству ракет «Фламинго», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

