Россияне не желают стареть и верят в то, что ученые обязательно разгадают секрет вечной молодости — к такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ. При этом наши соотечественники не сидят в ожидании волшебной таблетки сложа руки, а сами стараются замедлить ход времени с помощью здорового и рационального образа жизни. Мясников раскрыл секрет собственной молодости.

«Волшебной таблетки нет и никогда не будет. Хорошо, что мы сейчас обратили внимание на своё здоровье, что сейчас можно считать белки и ходить в зал. Мой личный секрет поддержания молодости — просто быть молодым. Мы стареем в голове. Главное — сохранять ребёнка в душе, понимать, что возраста нет. Я даже не думаю о том, молодой я или старый. Нужно не заморачиваться, нужно просто жить, быть ответственным за себя, за семью, за страну, за друзей. Самое главное — не сидеть спокойно. Если сидишь спокойно больше 30 минут, значит, ты на неправильном пути. Надо быть просто довольным жизнью. Надо довольствоваться тем, что у тебя есть, пускай малым. Если ты завистлив, жаден, наверное, у тебя ничего не получится. Надо уметь довольствоваться», — сказал собеседник НСН.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что возраст молодежи в стране необходимо увеличить до 40 лет. Он подчеркнул, что сейчас люди дольше сохраняют работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности.

