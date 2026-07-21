Над регионами России сбили 209 дронов ВСУ
Более 200 украинских дронов самолетного типа нейтрализовали над территорией России в течение ночи. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указало ведомство.
Военные ликвидировали БПЛА в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Рязанской областях. Также дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Азовским и Черным морями.
Ранее в Милютинском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА возник лесной пожар, пишет 360.ru.
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