Глава МИД РФ Лавров прибыл на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Филиппины, во время визита глава внешнеполитического ведомства поучаствует в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом пишет РИА Новости.
Так, Лавров будет присутствовать на ежегодной встрече глав МИД стран объединения и ее диалоговых партнеров. Также министр проведет консультации в формате РФ-АСЕАН и примет участие в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума ассоциации по безопасности.
Кроме того, глава МИД РФ может провести ряд встреч на полях мероприятий АСЕАН. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с Сергеем Лавровым на Филиппинах, пишет 360.ru.
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