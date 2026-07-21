Глава МИД РФ Лавров прибыл на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН

Так, Лавров будет присутствовать на ежегодной встрече глав МИД стран объединения и ее диалоговых партнеров. Также министр проведет консультации в формате РФ-АСЕАН и примет участие в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума ассоциации по безопасности.

Кроме того, глава МИД РФ может провести ряд встреч на полях мероприятий АСЕАН. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с Сергеем Лавровым на Филиппинах, пишет 360.ru.

