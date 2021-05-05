В Госдуме прокомментировали выход России из Договора по открытому небу

Политик считает, что денонсация Россией ДОН стала ответным шагом России на выход США из ДОН.

«Мы сторонники выстраивания конструктивных отношений и с НАТО, и с США, но не будем допускать игру в одни ворота. Выход из ДОН – ответная мера на действия США в рамках Договора по открытому небу», - подчеркнул Юрий Швыткин.

Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН) больше всего сожалеют представители США. Об этом сенатор написал в своем аккаунте в Twitter.

