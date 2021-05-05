В Госдуме прокомментировали выход России из Договора по открытому небу
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН назвал выход России из Договора по открытому небу своевременной ответной мерой.
Правительство России одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ будет представлен президенту России Владимиру Путину для внесения в Госдуму.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН подчеркнул, что выход России из ДОН стал своевременным.
«Хочу отметить, что выход России из ДОН абсолютно обоснованный и своевременный. Он является в определенной мере ответом Соединенным Штатам Америки, которые вопреки логике здравого смысла действуют в рамках двойных стандартов. Они, выходя из Договора по открытому небу, предлагают России остаться в нем. При этом остальные страны, которые там остаются, в рамках ДОН имеют право передавать любую развединформацию Соединенным Штатам Америки, что, безусловна, нарушает соответствующий паритет», - сделал вывод парламентарий.
Политик считает, что денонсация Россией ДОН стала ответным шагом России на выход США из ДОН.
«Мы сторонники выстраивания конструктивных отношений и с НАТО, и с США, но не будем допускать игру в одни ворота. Выход из ДОН – ответная мера на действия США в рамках Договора по открытому небу», - подчеркнул Юрий Швыткин.
Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН) больше всего сожалеют представители США. Об этом сенатор написал в своем аккаунте в Twitter.
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