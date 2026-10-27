Дело о причинении смерти по неосторожности завели после гибели критика Соседова

В ведомстве указали, что в эфире программы на федеральном телеканале родственники погибшего выразили сомнения в полноте расследования. Кроме того, гости в студии высказали предположение, что причиной падения Соседова с лестницы могли стать возможные нарушениях требований безопасности в гостинице.

Отмечается, что участники программы обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль установление всех обстоятельств смерти.

«Во исполнение поручения председателя СК РФ руководителем СУ СК России по Республике Саха – Якутия будет представлен доклад о ходе расследования... установленных обстоятельствах и по озвученным в эфире доводам», - говорится в сообщении.

Ранее судмедэксперты установили, что Сергей Соседов умер в результате перелома основания черепа после падения с лестницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

