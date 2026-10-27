Дело о причинении смерти по неосторожности завели после гибели критика Соседова
Дело о причинении смерти по неосторожности завели после гибели музыкального критика Сергея Соседова в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
В ведомстве указали, что в эфире программы на федеральном телеканале родственники погибшего выразили сомнения в полноте расследования. Кроме того, гости в студии высказали предположение, что причиной падения Соседова с лестницы могли стать возможные нарушениях требований безопасности в гостинице.
Отмечается, что участники программы обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль установление всех обстоятельств смерти.
«Во исполнение поручения председателя СК РФ руководителем СУ СК России по Республике Саха – Якутия будет представлен доклад о ходе расследования... установленных обстоятельствах и по озвученным в эфире доводам», - говорится в сообщении.
Ранее судмедэксперты установили, что Сергей Соседов умер в результате перелома основания черепа после падения с лестницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Продюсер Рудченко допустил, что концерты Долиной отменили из-за низкого спроса
- Россиянам раскрыли, кто отвечает за некачественную готовую еду
- Скандинавский контакт: Что означает разговор Путина со Стуббом и Стере
- Стубб: Диалог с Россией важен для приграничных Финляндии и Норвегии
- Жмут на газ: Зачем России совместный с США проект в Арктике
- Лукашенко предложил возродить советскую практику кооперации с регионами РФ
- Число жертв ракетного удара по заводу в Орле выросло до пяти человек
- Хуситы заявили о ракетной атаке на здание Минобороны Саудовской Аравии
- На Берлинском кинофестивале покажут ранее не публиковавшийся концерт Дэвида Боуи
- Дело о причинении смерти по неосторожности завели после гибели критика Соседова