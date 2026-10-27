Хуситы заявили о ракетной атаке на здание Минобороны Саудовской Аравии

Хуситы нанесли удар по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Как пишет ТАСС, об этом заявил военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Хуситы нанесли ракетный удар по президентскому дворцу в Йемене

По его словам, здание саудовского министерства было атаковано баллистической ракетой.

«Наши вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой... поразив цель прямым попаданием», - написал Сариа в Telegram-канале.

Ранее движение хуситов взяло на себя ответственность за нанесение серии ударов баллистическими ракетами по международному аэропорту в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
ТЕГИ:Ракетный УдарСаудовская АравияЙемен

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