Хуситы заявили о ракетной атаке на здание Минобороны Саудовской Аравии
Хуситы нанесли удар по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Как пишет ТАСС, об этом заявил военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
По его словам, здание саудовского министерства было атаковано баллистической ракетой.
«Наши вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой... поразив цель прямым попаданием», - написал Сариа в Telegram-канале.
Ранее движение хуситов взяло на себя ответственность за нанесение серии ударов баллистическими ракетами по международному аэропорту в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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