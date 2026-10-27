Число жертв ракетного удара по заводу в Орле выросло до пяти человек

«Под завалами найдено тело пятого погибшего сотрудника завода. Именно он был последним, чье местонахождение ранее было неизвестно», - сообщил он.

По словам чиновника, на стационарном лечении в областной больнице продолжают находиться ещё семь человек, получивших ранения в результате атаки.

Ранее губернатор ВАоронежской области Александр Гусев заявил, что число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трех человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».