Число жертв ракетного удара по заводу в Орле выросло до пяти человек

Число жертв ракетного удара ВСУ по заводу в Орле выросло до пяти человек. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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«Под завалами найдено тело пятого погибшего сотрудника завода. Именно он был последним, чье местонахождение ранее было неизвестно», - сообщил он.

По словам чиновника, на стационарном лечении в областной больнице продолжают находиться ещё семь человек, получивших ранения в результате атаки.

Ранее губернатор ВАоронежской области Александр Гусев заявил, что число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трех человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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