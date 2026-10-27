Число жертв ракетного удара по заводу в Орле выросло до пяти человек
Число жертв ракетного удара ВСУ по заводу в Орле выросло до пяти человек. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Под завалами найдено тело пятого погибшего сотрудника завода. Именно он был последним, чье местонахождение ранее было неизвестно», - сообщил он.
По словам чиновника, на стационарном лечении в областной больнице продолжают находиться ещё семь человек, получивших ранения в результате атаки.
Ранее губернатор ВАоронежской области Александр Гусев заявил, что число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трех человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам объяснили, нужно ли заставлять ребенка учиться на каникулах
- Продюсер Рудченко допустил, что концерты Долиной отменили из-за низкого спроса
- Россиянам раскрыли, кто отвечает за некачественную готовую еду
- Скандинавский контакт: Что означает разговор Путина со Стуббом и Стере
- Стубб: Диалог с Россией важен для приграничных Финляндии и Норвегии
- Жмут на газ: Зачем России совместный с США проект в Арктике
- Лукашенко предложил возродить советскую практику кооперации с регионами РФ
- Число жертв ракетного удара по заводу в Орле выросло до пяти человек
- Хуситы заявили о ракетной атаке на здание Минобороны Саудовской Аравии
- На Берлинском кинофестивале покажут ранее не публиковавшийся концерт Дэвида Боуи