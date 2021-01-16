В ОБСЕ сожалеют о выходе РФ из Договора по открытому небу
В Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что сожалеют о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН), который важен для контроля над вооружениями в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя отдела коммуникации и связей со СМИ ОБСЕ.
В секретариате отметили, что, хотя ОБСЕ и не является участником договора, ДОН входил в "концептуальную базу контроля над вооружениями" ОБСЕ. В организации выразили обеспокоенность случившимся.
В ОБСЕ при этом отметили, что считают выход из договора правом самих государств-участников.
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