В ОБСЕ сожалеют о выходе РФ из Договора по открытому небу

В секретариате отметили, что, хотя ОБСЕ и не является участником договора, ДОН входил в "концептуальную базу контроля над вооружениями" ОБСЕ. В организации выразили обеспокоенность случившимся.

В ОБСЕ при этом отметили, что считают выход из договора правом самих государств-участников.

