Китай заявил о вине США в выходе России из Договора по отрытому небу
МИД КНР заявил, что выход России из Договора по открытому небу был неизбежным из-за позиции США.
В пятницу МИД РФ заявил, что Москва вынуждена выйти из ДОН по причине того, что европейские участники договора не смогли дать гарантии о непередаче секретной информации Вашингтону.
Эксперты в беседе с телеканалом «360» сообщили, что выход из ДОН произошел из-за отсутствия доверия между США и Россией. Ликвидация соглашения, по их мнению, означает конец мирной эпохи и перезапуск отношений двух стран.
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