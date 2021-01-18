Китай заявил о вине США в выходе России из Договора по отрытому небу

МИД КНР заявил, что выход России из Договора по открытому небу был неизбежным из-за позиции США.

В ОБСЕ сожалеют о выходе РФ из Договора по открытому небу

В пятницу МИД РФ заявил, что Москва вынуждена выйти из ДОН по причине того, что европейские участники договора не смогли дать гарантии о непередаче секретной информации Вашингтону.

Эксперты в беседе с телеканалом «360» сообщили, что выход из ДОН произошел из-за отсутствия доверия между США и Россией. Ликвидация соглашения, по их мнению, означает конец мирной эпохи и перезапуск отношений двух стран.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДоговорКитай
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