Стубб: Диалог с Россией важен для приграничных Финляндии и Норвегии

Комментируя телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, он отметил, что Хельсинки и Осло должны вести диалог с Москвой, «придерживаясь собственных интересов и принципов».

Также Стубб добавил, что он и премьер Норвегии вели беседу с президентом РФ как лидеры своих стран, а не как представители Европы.

Ранее в Кремле рассказали, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин, Александер Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили тему урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».