Стубб: Диалог с Россией важен для приграничных Финляндии и Норвегии
Диалог с Россией важен для граничащих с ней Финляндии и Норвегии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил финский президент Александр Стубб.
Комментируя телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, он отметил, что Хельсинки и Осло должны вести диалог с Москвой, «придерживаясь собственных интересов и принципов».
Также Стубб добавил, что он и премьер Норвегии вели беседу с президентом РФ как лидеры своих стран, а не как представители Европы.
Ранее в Кремле рассказали, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин, Александер Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили тему урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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