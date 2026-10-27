Стубб: Диалог с Россией важен для приграничных Финляндии и Норвегии

Диалог с Россией важен для граничащих с ней Финляндии и Норвегии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил финский президент Александр Стубб.

В Дании заявили, что Стубб и Стере не согласовывали с ЕС разговор с Путиным

Комментируя телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, он отметил, что Хельсинки и Осло должны вести диалог с Москвой, «придерживаясь собственных интересов и принципов».

Также Стубб добавил, что он и премьер Норвегии вели беседу с президентом РФ как лидеры своих стран, а не как представители Европы.

Ранее в Кремле рассказали, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин, Александер Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили тему урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
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