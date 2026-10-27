«Я думаю, имеется в виду один конкретный проект, который сейчас разрабатывается на Аляске, и к нему приковано пристальное внимание. А там как раз используются технологии “Новатэка”. Я думаю, как раз об этом и идет речь», – объяснил Пикин.

Относительно того, почему такого рода сотрудничество с американцами выгодно России, эксперт отметил желание быть включенными в мировую экономику.

«Мы хотим быть включенными в мировую экономику. Потому что мы продолжаем продавать наши ресурсы, товары, услуги. И ситуация, когда мы снова сближаемся с американцами на экономической теме, означает, что они отменяют санкции, начинают взаимодействовать, наконец-то наши товары и услуги продаются с меньшим дисконтом, чем это есть сейчас. По сути, конечно, хотелось бы вернуться к ситуации, когда этих санкций не существовало. Вот наш ключевая задача», – отметил Пикин.

Ранее руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал НСН, почему Северная Европа не может претендовать на контроль над Арктикой.

