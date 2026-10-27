Жмут на газ: Зачем России совместный с США проект в Арктике
Налаживание партнерских отношений с США по проектам в Арктике направлено на достижение ключевой цели России, уверен Сергей Пикин.
Проекты в газовой сфере в Арктике, которые бы могли совместно реализовывать США и Россия, несут для последней экономическую выгоду. Таким мнением поделился с НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Россия прорабатывает совместные проекты с США в газовой сфере в Арктике, заявил Владимир Путин. Он отметил, что страна создала собственные СПГ-технологии для суровых северных условий и открыта для обмена разработками. Ранее, по словам главы государства, в российских месторождениях уже работали европейские и китайские партнеры. По словам Сергея Пикина, президент прежде всего имел в виду проект на Аляске, связанный с компанией «Новатэк». Кстати, после заявления Путина акции компании на бирже подорожали на 2,3%.
«Я думаю, имеется в виду один конкретный проект, который сейчас разрабатывается на Аляске, и к нему приковано пристальное внимание. А там как раз используются технологии “Новатэка”. Я думаю, как раз об этом и идет речь», – объяснил Пикин.
Относительно того, почему такого рода сотрудничество с американцами выгодно России, эксперт отметил желание быть включенными в мировую экономику.
«Мы хотим быть включенными в мировую экономику. Потому что мы продолжаем продавать наши ресурсы, товары, услуги. И ситуация, когда мы снова сближаемся с американцами на экономической теме, означает, что они отменяют санкции, начинают взаимодействовать, наконец-то наши товары и услуги продаются с меньшим дисконтом, чем это есть сейчас. По сути, конечно, хотелось бы вернуться к ситуации, когда этих санкций не существовало. Вот наш ключевая задача», – отметил Пикин.
Ранее руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал НСН, почему Северная Европа не может претендовать на контроль над Арктикой.
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