Лукашенко предложил возродить советскую практику кооперации с регионами РФ

Следует вернуться к советской практике, когда Белоруссия отвечала за обеспечение российских регионов товарами. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

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На встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым он напомнил, что «ранее Беларусь отвечала за Калининград, за Питер, Московскую область, ну и частично Москву».

«Ответственность была в том, что всё, чего не было в Ленинграде и области и особенно в Калининграде, мы обязаны были произвести и поставить», - отметил белорусский лидер.

Он также добавил, что сотрудничество Белоруссии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью должно быть примером для других регионов.

Ранее Лукашенко договорился с российским лидером Владимиром Путиным о реализации проекта по строительству азотного комбината, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ТоварыРоссияРегионыБелоруссияАлександр Лукашенко

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