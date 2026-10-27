Лукашенко предложил возродить советскую практику кооперации с регионами РФ

На встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым он напомнил, что «ранее Беларусь отвечала за Калининград, за Питер, Московскую область, ну и частично Москву».

«Ответственность была в том, что всё, чего не было в Ленинграде и области и особенно в Калининграде, мы обязаны были произвести и поставить», - отметил белорусский лидер.

Он также добавил, что сотрудничество Белоруссии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью должно быть примером для других регионов.

Ранее Лукашенко договорился с российским лидером Владимиром Путиным о реализации проекта по строительству азотного комбината, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

