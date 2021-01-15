Пушков: О выходе РФ из Договора по открытому небу больше всего сожалеют в США

Так Пушков прокомментировал информацию о том, что власти Германии сожалеют из-за выхода России из ДОН. По его мнению, Вашингтон надеялся на сохранение России в договоре, чтобы получать необходимые данные от своих союзников. Сенатор отметил, что это у США "не вышло".

Соединенные Штаты не стали продлевать действие ДОН в ноябре 2020 года.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в качестве основной причиной выхода РФ из договора назвала отказ США от сотрудничества. По мнению дипломата, выход США из соглашения изменил заложенную при заключении договора конфигурацию и нарушил баланс интересов его стран-участников.

