На Берлинском кинофестивале покажут ранее не публиковавшийся концерт Дэвида Боуи

Как пишет New Musical Express, концертный фильм будет смонтирован из необработанных, ранее не демонстрировавшихся 35-миллиметровых кадров, на которых запечатлено выступление музыканта в лондонском клубе «Earls Court». Эти записи почти 50 лет хранились в архивах Боуи.

Сам рокер в 2000 году рассказал, что видеозапись не была выпущена, так как ему «просто не понравилось, как был снят концерт».

Отмечается, что видео будет демонстрироваться вместе со специальным световым шоу, разработанным Патриком Вудрофом, сотрудничавшим с The Rolling Stones и Элтоном Джоном. Также будут использованы прозрачные светодиодные экраны, создающие иллюзию физического присутствия Боуи и его группы на сцене.

После премьеры показы концерта продолжатся в мае в Европе, а также в июне и июле в Великобритании.

Ранее Центр Дэвида Боуи, начситывающий более 90 тысяч предметов, принадлежавших звезде, открылся в филиале Музея Виктории и Альберта в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

