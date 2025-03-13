В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Киеву

Западу необходимо ввести эмбарго на поставки оружия Киеву, прежде чем выдвигать предложения о перемирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Шеремета.

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По его словам, также необходимо запретить Вооруженным силам Украины возводить фортификационные сооружения. Парламентарий считает, что в случае перемирия Украина может использовать это время для возведения новой линии обороны.

Россия не хочет продолжения конфликта, но и не позволит себя обмануть, заявил ранее Шеремет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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