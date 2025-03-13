В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Киеву
13 марта 202504:32
Западу необходимо ввести эмбарго на поставки оружия Киеву, прежде чем выдвигать предложения о перемирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Шеремета.
По его словам, также необходимо запретить Вооруженным силам Украины возводить фортификационные сооружения. Парламентарий считает, что в случае перемирия Украина может использовать это время для возведения новой линии обороны.
Россия не хочет продолжения конфликта, но и не позволит себя обмануть, заявил ранее Шеремет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Предвестник непростых событий: В марте россиян ждет кровавая луна
- В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Киеву
- Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США по Украине
- СМИ: Оскорбительную надпись в Судже могли оставить грузинские наемники
- В Судже и окрестностях нашли около 100 пропавших без вести россиян
- В небе над Киевом перед взрывом замечен неопознанный объект
- Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ
- Алаудинов: ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи
- Сенат: США грозит шатдаун из-за отказа демократов поддержать бюджет
- СМИ: Администрация Байдена фальсифицировала отчеты о задержаниях мигрантов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru