В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Киеву

По его словам, также необходимо запретить Вооруженным силам Украины возводить фортификационные сооружения. Парламентарий считает, что в случае перемирия Украина может использовать это время для возведения новой линии обороны.

Россия не хочет продолжения конфликта, но и не позволит себя обмануть, заявил ранее Шеремет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

