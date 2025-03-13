Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США по Украине
13 марта 202504:01
Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, сообщил изданию Wall Street Journal посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
По его словам, Москва полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Дипломат указал, что РФ подходит к инициативе с большой осторожностью.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на данный момент не достигнута договоренность о контактах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru