Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США по Украине

По его словам, Москва полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Дипломат указал, что РФ подходит к инициативе с большой осторожностью.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на данный момент не достигнута договоренность о контактах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

