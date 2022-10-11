В Госдуме призвали военных Украины взять власть в свои руки

Он выразил уверенность, что в рядах украинской армии «остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны». Он призвал брать власть в стране «в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам».

Как отметил депутат, приход к власти на Украине здравомыслящих сил позволит сохранить жизни и страну.

Ранее Шеремет предложил «погасить» спутники НАТО. По словам депутата Михаила Шеремета, это нужно сделать, поскольку по ним наводятся ракеты РСЗО HIMARS, а у России есть возможность вывести спутники из строя с помощью лазерного комплекса «Пересвет».

