В Госдуме призвали военных Украины взять власть в свои руки
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал военных Украины взять власть в свои руки ради сохранения страны, сообщает РИА Новости.
Он выразил уверенность, что в рядах украинской армии «остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны». Он призвал брать власть в стране «в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам».
Как отметил депутат, приход к власти на Украине здравомыслящих сил позволит сохранить жизни и страну.
Ранее Шеремет предложил «погасить» спутники НАТО. По словам депутата Михаила Шеремета, это нужно сделать, поскольку по ним наводятся ракеты РСЗО HIMARS, а у России есть возможность вывести спутники из строя с помощью лазерного комплекса «Пересвет».
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