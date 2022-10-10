Кадыров заявил, что «на сто процентов» доволен проведением спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне обстрелов в Киеве и других крупных украинских городах заявил, что теперь полностью доволен проведением спецоперации на Украине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
В понедельник в Киеве, Львове, Днепре и ряде других городов Украины прогремели взрывы, напоминает «Свободная пресса». Власти страны объявили воздушную тревогу по всей украинской территории, пишет RT. Министерство обороны РФ пока не комментировало ситуацию.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?» — написал Кадыров.
Как напомнил глава Чечни, Москва предупреждала Киев, что еще «по-настоящему не начинала» военную операцию. Кадыров посоветовал Зеленскому «не жаловаться» и «бежать, не оглядываясь в сторону Запада».
«Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», - заключил политик.
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