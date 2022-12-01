В Госдуме призвали создать международный трибунал против Украины

Накануне МИД Франции сообщил о работе по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. В ведомстве говорят, что проводят ее совместно с «европейскими и украинскими партнерами». Алексей Чепа отметил, что факт создания трибунала только осложняет и без того непростые отношения европейских стран с Россией.

«Когда они создадут этот трибунал, нужно будет внимательно изучить те материалы, которые они подготовят. Исходя из этого будем делать выводы и принимать решения. Мы понимаем, насколько все политизировано, это создается для того, чтобы попытаться объяснить своим собственным избирателям, что они вынуждены были делать такие поступки, которые привели к экономическим и политическим кризисам во Франции. Сам факт того, что они пытаются создать трибунал, только осложняет наши и без того непростые отношения. Возможно, России нужно инициировать свой международный трибунал, например, с участием Китая и Индии. Мы на протяжении восьми лет об этом говорили и предупреждали, когда происходил госпереворот на Украине… Первые человеческие жертвы произошли вопреки бездействию этих стран (Франции, Германии и Польши – ред. НСН), а сегодня они поднимают вопрос о трибунале», - сказал Чепа.

Так, глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен выступила с инициативой о спецтрибунале в конце ноября. Она заявила, что Россия «должна заплатить», в том числе за «агрессию против суверенного государства». Согласно ее предложению при поддержке ООН следует создать уголовный суд. Фон дер Ляйен также предложила объединить заблокированные на зарубежных счетах средства российского Центробанка в специальный фонд, средства которого можно будет инвестировать, а доход от этих инвестиций направлять на выплату компенсаций Украине.

