В Госдуме призвали создать международный трибунал против Украины
Трибунал можно было бы создать при участии Китая и Индии, отметил в эфире НСН депутат Алексей Чепа.
Россия должна инициировать создание своего международного трибунала по расследованию преступлений украинского режима и тех, кто ему помогает, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.
Накануне МИД Франции сообщил о работе по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. В ведомстве говорят, что проводят ее совместно с «европейскими и украинскими партнерами». Алексей Чепа отметил, что факт создания трибунала только осложняет и без того непростые отношения европейских стран с Россией.
«Когда они создадут этот трибунал, нужно будет внимательно изучить те материалы, которые они подготовят. Исходя из этого будем делать выводы и принимать решения. Мы понимаем, насколько все политизировано, это создается для того, чтобы попытаться объяснить своим собственным избирателям, что они вынуждены были делать такие поступки, которые привели к экономическим и политическим кризисам во Франции. Сам факт того, что они пытаются создать трибунал, только осложняет наши и без того непростые отношения. Возможно, России нужно инициировать свой международный трибунал, например, с участием Китая и Индии. Мы на протяжении восьми лет об этом говорили и предупреждали, когда происходил госпереворот на Украине… Первые человеческие жертвы произошли вопреки бездействию этих стран (Франции, Германии и Польши – ред. НСН), а сегодня они поднимают вопрос о трибунале», - сказал Чепа.
Так, глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен выступила с инициативой о спецтрибунале в конце ноября. Она заявила, что Россия «должна заплатить», в том числе за «агрессию против суверенного государства». Согласно ее предложению при поддержке ООН следует создать уголовный суд. Фон дер Ляйен также предложила объединить заблокированные на зарубежных счетах средства российского Центробанка в специальный фонд, средства которого можно будет инвестировать, а доход от этих инвестиций направлять на выплату компенсаций Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 785 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 865 / сут.
- Турция установила в море 280-тонный резервуар для газа
- Программа социальной газификации в России стала бессрочной
- Курганский губернатор назвал подражание чужой культуре причиной депрессии у россиян
- Экс-глава ЦРУ: Кризис на Украине закончится переговорами
- СМИ: Япония отказалась разрабатывать новый истребитель с США
- Кабмин выделит 12,6 млрд рублей на поддержку экспортеров сельхозпродукции
- МИД: Москва потеряла интерес к утратившей объективность Мюнхенской конференции
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России
- Юрист посоветовал россиянам закрыть неиспользуемые банковские счета
- Цены на газ в Европе выросли на 18% за ноябрь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru